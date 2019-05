Onze vrouw verdedigt de finale van ‘Game of Thrones’: “Een perfect einde bestaat niet”

Our watch had ended. Het spel is gespeeld. Na 73 afleveringen kwam er maandag een einde aan ‘Game of Thrones’. Dat het de grootste tv-reeks aller tijden is, staat buiten kijf. En hoewel er op de kwaliteit van het laatste seizoen en de finale wel wat aan te merken valt, behoren wij allesbehalve tot de haters.