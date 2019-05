Als je man plots vrouw wordt (of omgekeerd): partners van transgenders getuigen

Boudewijn Van Spilbeeck wordt Bo. Sarah Bettens wordt Sam. De verhalen van BV’s die de overgang maken naar het andere geslacht hebben het taboe rond transgenders aan diggelen geslagen. Zij traden op de voorgrond, maar hun partners bleven in de schaduw. “Nochtans gaat niet alleen de transpersoon in transitie, maar het hele gezin”, zegt professor Joz Motmans (UGent). Wat die partners doormaken, bleef altijd onderbelicht. Tot nu. Wij spraken twee koppels.

Mieke is een vrouw van 37 uit Vorselaar. Administratief bediende. Ze leerde Dennis kennen in het jeugdhuis toen ze 18 jaar was. “Een stoere metalhead die in een bandje speelde”, zegt ze. “Een beetje macho ...