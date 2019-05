Valencia houdt Barcelona van vijfde bekerwinst op een rij

Valencia heeft in de finale van de Copa del Rey voor een verrassing gezorgd. Het team van trainer Marcelino klopte zaterdag in het Estadio Benito Villamarin in Sevilla favoriet en viervoudig titelverdediger Barcelona met 2-1.

Gameiro (21.) opende de score voor Valencia, en toen Rodrigo (33.) even later de 2-0 nette, leek een verrassing in de maak. Messi (73.) bracht diep in de tweede periode echter de spanning terug met de aansluitingstreffer. Het werd nog bibberen voor Valencia, maar de gelijkmaker bleef uit. Valencia liet zelfs nog meerdere kansen op de 3-1 liggen. Thomas Vermaelen bleef bij Barcelona op de bank.

Valencia, dat in de Spaanse eerste klasse als vierde eindigde, won de trofee eerder al zeven keer. De laatste winst dateerde uit 2008.

Barça won de vier voorgaande edities van de Copa. Vorig jaar rekenden de Catalanen in de eindstrijd af met Sevilla. Met vijf bekers op rij zou Barça alleen recordhouder geworden zijn. Momenteel moeten ze het record nog met Real Madrid (1905-1908) en Athletic Bilbao (1930-1933) delen. Barcelona, dat eerder al in de Primera Division de titel pakte, telt in totaal dertig titels.

Foto: REUTERS