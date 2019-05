Wezet heeft zaterdag in eigen huis de eerste partij gewonnen in de finale van de play-offs om het landskampioenschap handbal. De Luikenaars haalden het met 29-26 van Bocholt.

De finale wordt volgens een ‘best of 3’ gespeeld. De tweede partij volgt op donderdag in Bocholt. Ook een eventuele derde wedstrijd vindt in Limburg plaats.

Bocholt won de voorbije drie edities en veroverde dit jaar al de BENE-League en de Beker van België. De prijzenkast van Wezet is nog leeg.