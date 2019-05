Giro-organisatie schrapt beklimming van gevreesde Gavia in koninginnenrit: “Risico op lawines is te groot”

De koniginnenrit van de Ronde van Italië komende dinsdag zal niet over de gevreesde Gavia gaan. Door lawinegevaar wordt de monsterklim uit het parcours gehaald en vervangen door twee andere bergen. “Het risico op lawines is te groot”, meldde Mauro Vegni op een speciale persconferentie.

Er hingen al een hele Giro grote vraagtekens rond de passage van de Gavia, die met zijn 2.621 meter het dak was van de Italiaanse wielerronde. Door hevige sneeuwval lag er een sneeuwlaag van vier meter op bepaalde stukken van de beklimming. De Giro-organisatie deed er de afgelopen dagen alles aan om de wegen sneeuwvrij te krijgen, maar lawinegevaar dwingt de organisatie nu om de Gavia te schrappen en zo de koninginnenrit van deze Ronde van Italië te onthoofden. “Gezien de weersvoorspellingen van de komende dagen en de veiligheid van de renners zal de Gavia niet bereden worden”, aldus Giro-baas Mauro Vegni. “Het risico op lawines is te groot. Ik wil alle vrijwilligers bedanken die de voorbije dagen, dag en nacht hebben gewerkt om de Gavia sneeuwvrij te maken.”

In plaats van de beklimming van de Gavia zullen de renners de Cevo, die voor het eerst wordt beklommen in de Giro, en de Aprica naar boven rijden. Nadien gaat het zoals eerder gepland naar de Mortirolo en dan de aankomst naar Ponte di Legno. De rit zal 194 km lang zijn in plaats van 226 km. “We hebben nu al de beslissing genomen, zodat de ploegen en de renners hun tactische plannen kunnen aanpassen.”

Het profiel van de hertekende koninginnenrit: