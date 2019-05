Woedende Tom Van Grieken (Vlaams Belang) haalt uit naar Bart De Wever (N-VA)

Tijdens het laatste debat tussen de partijvoorzitters op VTM kwam het zaterdagavond tot een harde woordenwisseling tussen de voorzitters Bart De Wever (N-VA) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

Van Grieken begon half buiten beeld plots wild te protesteren. Aanleiding was de uitspraak van De Wever dat Vlaams Belangers de kant kiezen van een regime dat een vliegtuig heeft neergeschoten met daarin 200 Nederlanders, waaronder ook een gezin uit Brasschaat. Doordat hij geen micro had, was niet helemaal duidelijk wat Van Grieken hem als repliek naar het hoofd slingerde. Wel was er een vloek te horen en dat “De Wever zonder schaamte misbruik maakte van het Brasschaats gezin”.

Volgens Van Grieken zou De Wever ook gereageerd hebben met “paljas”. Toen De Wever even daarna opnieuw het woord kreeg, zei hij dat “hij het heel onprofessioneel vond om zo te roepen en te tieren”.

Misschien was het de ongewone omgeving van het programma die inspireerde tot de scheldpartij. Het debat vond niet plaats in een tv-studio, maar op de straatstenen van de Mechelse Grote Markt.

Beelden van de woordenwisseling kan u, na zo’n tien minuten, hieronder bekijken:

Video: vtm