Vermiste vrouw na zestien dagen levend teruggevonden in dichte bossen in Hawaï

Vrienden van Amanda Eller schrijven met grote dikke letters “levend teruggevonden” op de vermissingsposters die overal op het Hawaïaanse eiland Maui waren opgehangen. De vrouw verdween zestien dagen geleden nadat ze voor een wandeling het bosreservaat Makawao in was getrokken. Amanda werd vrijdag, ruim twee weken na haar vermissing, gespot door de bemanning van een helikopter.

Haar familie vreesde al die tijd het ergste. Enkele uren voor haar terugkeer werd nog een beloning van 50.000 dollar uitgeloofd.

Amanda’s moeder, Julia Eller, kan het bijna niet geloven. “Ik heb er geen woorden voor. Ik ben zo ongelooflijk dankbaar”, zegt ze aan de Hawaïaanse nieuwssite Hawaii News Today.

Op 9 mei hadden vrijwilligers de auto en de telefoon van de 35-jarige yogalerares aangetroffen op een parkeerplaats bij het startpunt van de wandelroute. Op zes kilometer afstand van die parkeerplaats stond Amanda vrijdag zwaaiend in een rivierbedding, om te seinen naar de helikopterpiloten.

Op de Facebookpagina ‘Find Amanda’ zijn foto’s geplaatst van de reddingsactie. De jonge vrouw was de weg kwijtgeraakt en was lichtgewond geraakt in het bos, ver verwijderd van het juiste pad.

Amanda is er wonder boven wonder goed vanaf gekomen. Ze heeft zichzelf in leven gehouden door water uit de rivier te drinken en planten te eten. Naast een paar schrammetjes was ze slechts een beetje verbrand door de zon en was ze haar schoenen kwijtgeraakt.