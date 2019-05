Scheidsrechter scoort na carambole en kan doelpunt alleen maar goedkeuren

“Nog nooit meegemaakt dit.” En je zou voor minder. De Nederlandse vierdeklasser Harkemase Boys kreeg in de match tegen Hoek geen doelpunt tegen van een tegenspeler, maar wel van de scheidsrechter. Na een warrige fase ging de bal via de paal tegen het been van de ref en caprioleerde zo in doel. De ongelukkige scheidsrechter, die als een ‘dood voorwerp’ wordt beschouwd, kon niet anders dan de goal goed te keuren. De onwaarschijnlijke 3-2 liet de thuisploeg echter niet uit hun lood slaan. Uiteindelijk werd het 4-2 waardoor ze het seizoen afsloten met een zege én een straf verhaal.