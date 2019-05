Meisje raakt lichtgewond bij ongeval met death ride op Grote Markt van Turnhout

Bij een ongeval met een death ride op de Grote Markt in Turnhout is vrijdagavond een meisje gewond geraakt. Het meisje kwam los van de death ride en viel van op twee meter hoogte op de grond.

Het incident gebeurde tijdens het evenement City Kickx van de Thomas More-hogeschool op de Grote Markt van Turnhout. “Het meisje ‘reed’ met de death ride van de kerktoren naar beneden, maar bij het landen/afremmen ging het mis”, vertelt Karl Keuppens, de verantwoordelijke docent van het evenement. “Ze kwam los en viel van op een hoogte van twee meter op de grond”. De ziekenwagen kwam ter plaatse, het meisje werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Na een check-up mocht ze weer naar huis, zaterdagochtend had ze nog last van een stijve nek.

Op Facebook wordt beweerd dat een kabel geknapt is, maar dat ontkent Keuppens met klem. “Het materiaal is na het incident grondig gecontroleerd en er bleek helemaal nergens een breuk of defect te zijn. De enige verklaring is dat de ‘musketon’ (waarmee de deelnemer in de kabels wordt vastgeklikt) in de omgekeerde richting (er zijn blijkbaar twee mogelijkheden) is vastgeklikt.” Toen het meisje beneden bij het landen tegen een andere musketon (die er zit als onderdeel van de noodrem) terecht kwam, is de eerste uit de kabel gelicht.

“Een onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden, want op zich is het feit dat de musketon in omgekeerde richting is vastgeklikt geen enkel probleem. In de elf jaar dat we deze City Kickx met death ride organiseren, is het de allereerste keer dat er iets misloopt, aldus Keuppens.