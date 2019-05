Hamilton verovert de pole in Monaco, drama voor Leclerc

Lewis Hamilton slaagde er op het stratencircuit van Monaco in om de polepositie te veroveren. De Brit haalde het van teamgenoot Valtteri Bottas die lange tijd op weg leek om de pole te veroveren. Voor thuisrijder Charles Leclerc draaide de kwalificatie uit op een drama.

Spektakel tijdens het eerste deel van de kwalificatie. Lange tijd leken de rijders van de topteams probleemloos te zullen doorstoten naar Q2 maar vlak voor het einde van Q1 maakte Sebastian Vettel een foutje.

De Duitser reed links achteraan tegen de vangrails en moest binnenkomen. De Duister leek uitgeschakeld te worden maar met nog anderhalve minuut te gaan ging Vettel opnieuw de baan op voor een ultieme snelle ronde. Vettel reed vervolgens de snelste tijd maar schakelde onrechtstreeks wel Charles Leclerc uit.

De Monegask stond al in de garage en schudde het hoofd toen hij zag dat hij met een zestiende tijd uitgeschakeld was. Leclerc kon het duidelijk niet geloven dat hij uitgerekend tijdens zijn thuisrace in Q1 sneuvelde.

Charles Leclerc was very unhappy that he is out of Q1 Monaco GP qualifying :(



Bad strategy call from Ferrari. Leclerc starts P16 in his home GP.





Tijdens Q2 was het Max Verstappen die de snelste tijd liet noteren. In zijn Red Bull RB15 was hij amper 83 duizendsten sneller dan Bottas. Opvallend was echter wel dat Bottas sneller onderweg leek te zijn maar vervolgens inhield. Mercedes liet in Q2 duidelijk nog niet alles zien.

Bulls through to the shootout at the #MonacoGP ?? Max is P1 with a 1:10.618 and Pierre's P8 as he sets a 1:11.457

In Q3 ging Valtteri Bottas meteen de baan op en de Fin snelde naar een 1:10.252, een nieuw ronderecord op het circuit van Monaco. Teamgenoot Lewis Hamilton stond meteen onder zware druk en dat zorgde ervoor dat de Britse wk-leider zijn eerste poging verprutste.

Hamilton moest daardoor meteen een nieuwe poging ondernemen en dat rondje was goed voor een tweede plaats op meer dan twee tienden van Valtteri Bottas. Max Verstappen moest bijna vier tienden toegeven op Bottas, Vettel bijna zeven tienden.

Tijdens de ultieme strijd om de pole slaagde Hamilton erin om zijn rondetijd te verbeteren en 86 duizendsten onder de tijd van Bottas te gaan. Hamilton scherpte daarmee het ronderecord in Monaco nog verder aan en deelde zo een tik uit aan teamgenoot Bottas die tevreden moest zijn met de tweede plaats.

Max Verstappen kwalificeerde zich als derde op de tweede startrij met naast hem Sebastian Vettel in de Ferrari.

