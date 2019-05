SHD present op eTwinning seminar in Armenië

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Al enkele jaren kiest SHD volop de kaart van internationalisering. Naast Erasmus+ en CLIL organiseren zij jaarlijks enkele eTwinningprojecten waarin de leerlingen samenwerken met jongeren uit andere landen.

Om de begeleidende Europese eTwinningleerkrachten de kans te geven mekaar beter te leren kennen en zo de samenwerking te optimaliseren worden er op regelmatige basis 'seminars' georganiseerd. Collega Lydia Huskens was door eTwinning Vlaanderen uitgenodigd om van 16 tot en met 19 mei deel te nemen aan een multilateral eTwinning seminar in Aghveran, Armenië rond het thema 'Learning and respecting intercultural values'.

Tesamen met twee andere Vlaamse leerkrachten en een Nederlandstalige collega werkzaam in een Waalse lagere immersieschool werden ze ondergedompeld in de Armeense cultuur. Naast het volgen van workshops rond de inzet van eTwinning in de klas en het gebruik van de werkruimte, de Twinspace, werd er ook tijd besteed aan het kennismaken met de leerkrachten uit de verschillende deelnemende landen om zo samen een toekomstig eTwinningproject op poten te zetten."Wij kunnen jullie alvast in primeur meegeven dat onze school vanaf september onder andere zal deelnemen aan het project “European Students Mag”", zegt Lydia. "Bedoeling is trimestrieel een tijdschrift uit te brengen met artikels van leerlingen in het Frans, Engels, Spaans en Duits over allerhande onderwerpen die de leerlingen zelf mogen aanbrengen. Andere samenwerkingen zullen ook nog worden opgestart zodat onze leerlingen weer maximaal hun talenkennis kunnen ontplooien in interactie met Europese leeftijdsgenoten." Collega Lydia Huskens is alvast teruggekeerd met een pak aan inspiratie en heel veel nieuwe contacten!