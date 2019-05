Bondsprocureur Kris Wagner haalt zwaar uit naar KV Mechelen en Waasland-Beveren

Een kleine drie uur. Meer tijd had bondsprocureur Kris Wagner niet nodig voor zijn pleidooi voor de Geschillencommissie in Hoger Beroep. Een pleidooi waarin hij - zoals verwacht - zwaar uithaalde naar de clubs, de bestuurders en de makelaars die verdacht worden van matchfixing eind vorig seizoen. “Ze hebben de sport en de supporters belazerd, in de steek gelaten en een mes in de rug gestoken.”