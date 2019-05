Lucas Di Grassi wint ePrix van Berlijn op overtuigende wijze, Stoffel Vandoorne eindigt op mooie vijfde plaats

Lucas Di Grassi (Audi Sport) heeft de ePrix van Berlijn gewonnen. De Braziliaan stormde in de beginfase van de derde plaats naar de leiding en stond die nadien nooit meer af. Stoffel Vandoorne, die als tweede mocht starten, vocht de hele race voorin mee en kwam uiteindelijk als vijfde over de streep. Jérôme D’Ambrosio kende een lastige wedstrijd in de Duitse hoofdstad en werd pas zeventiende.

Het was bewolkt in Berlijn, maar voor onze landgenoten scheen de zon na de kwalificatie. Stoffel Vandoorne (HWA AG) maakte indruk en reed uiteindelijk de tweede tijd, waardoor hij op de voorste startrij mocht plaatsnemen. Ook voor Jérôme D’Ambrosio (Mahindra Racing) was er voorzichtig optimisme: waar zijn kwalificaties dit seizoen al vaker tegenvielen, mocht hij nu vanaf een respectabele tiende plek starten. Dat werd zelfs een negende plaats doordat Alexander Sims (BMW Andretti) na de vorige race in Monaco een gridstraf had opgelopen.

Vandoorne start goed

Bij de start kon Vandoorne zijn positie behouden, maar een aanval wagen op polesitter Sébastien Buemi (Nissan e.dams) zat er niet in. Jérôme D’Ambrosio kende problemen en viel terug naar de vijftiende plaats. Helemaal voorin kon Vandoorne prima aanpikken bij Buemi, maar de als derde gestarte Lucas Di Grassi (Audi Sport) had een nummertje klaar. De Braziliaan, voormalig kampioen in de Formule E, verschalkte eerst Vandoorne en even later was ook Buemi de pineut.

Terwijl Di Grassi zich voorin comfortabel op de eerste plek nestelde, moest Vandoorne zowel voor als achter zich kijken. Buemi aanvallen zat er niet in, maar de aanvallen van de achterliggende Alex Lynn pareren, lukte wel. Bij Antonio Felix Da Costa ging dat moeilijker. De Portugees ging, met hulp van de attack mode, zowel Vandoorne als Buemi voorbij. Enkele ronden later zou Buemi weer langs Da Costa gaan, maar Vandoorne kon niet volgen.

Indrukwekkende Vergne

Iets na halfweg achtte regerend kampioen Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) zijn moment gekomen. De Fransman verschalkte achtereenvolgens Gary Paffett, Alex Lynn en Daniel Abt en vervolgens bleek ook Vandoorne een hapklare brok voor de ontketende Vergne. Hij probeerde het nadien ook bij Da Costa, maar dat lukte niet meteen. Het racen werd even onderbroken toen Alex Lynn stilviel na de laatste bocht: alle rijders moesten kortstondig vertragen.

Nadat de rijders weer voluit mochten gaan, bleef Vergne aanvallen voor de laatste podiumstek. Met nog zes minuten op de klok kon de Fransman zijn rivaal eindelijk passeren. Stoffel Vandoorne en Daniel Abt probeerden nadien hetzelfde, met gebruik van hun fan boost, maar ze konden geen inhaalpoging wagen op Da Costa.

Tweede zege van het seizoen

De posities veranderden niet meer in de slotminuten, hoewel Jean-Eric Vergne nog sterk kwam opzetten voor de tweede plaats. Helemaal voorin had Lucas Di Grassi echter alles onder controle: na de ePrix van Mexico-Stad is het zijn tweede zege van dit seizoen. Buemi hield Vergne nipt af voor plek twee, terwijl Antonio Felix Da Costa vierde werd - met Stoffel Vandoorne en Daniel Abt die hem op de hielen zaten.

In het kampioenschap is Jean-Eric Vergne nog steeds leider. De Fransman heeft nu 102 punten, 6 meer dan Di Grassi en 16 meer dan teamgenoot André Lotterer. Antonio Felix Da Costa en Robin Frijns volgen op respectievelijk 20 en 21 punten. Jérôme D’Ambrosio lijkt zijn titeldromen definitief te mogen opbergen , terwijl Stoffel Vandoorne en zijn HWA-team met dit goede resultaat vertrouwen tanken voor het komende seizoen.

De volgende race op de kalender is in Bern, op 22 juni. Nadien zijn er nog maar twee races: die worden allebei in New York gereden, respectievelijk op 13 en 14 juli.