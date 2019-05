Kleuters Wiebelwoud beleven een zoemgekke namiddag

Tessenderlo - Zopas was er geen staking voor het klimaat bij kleuterschool Wiebelwoud, maar wel een informatieve namiddag over de natuur. Meer bepaald de bij kent nu geen enkel geheim meer voor de kleuters van de sterrenklas van kleuterschool Wiebelwoud.

Een bij, wesp, hommel: voor vele kleuters allemaal hetzelfde insect: een geel, zwart beest dat steekt. De kleuters van de sterrenklas en juf Sabine C. van kleuterschool Wiebelwoud uit Tessenderlo weten nu wel beter. Op vrijdagnamiddag kwam imker Caroline Renders op bezoek en deed al de geheimen van de bijen uit de doeken.

Nee hoor, geen paniek, geen enkele bij kon ontsnappen, maar we leerden hoe actief de vrouwtjes zijn en hoe belangrijk bijen zijn voor onze natuur. Lekker smullen van die heerlijke honing en er even uitzien als een echte imker, dat mocht zeker niet ontbreken en tussendoor ook even door de klas fladderen als een echte bij op ons liedje. Maar ook aan het echte werk was geen ontsnappen aan, de kleuters leerden zelf waswafels insmelten! Het was een zoemgekke namiddag.