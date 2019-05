Vlaamse professor is nagel aan de doodskist van Facebook

Vlaming Ruben Verborgh is al maanden in een strijd verwikkeld met Facebook. De UGent-professor wil alle informatie terug die de sociale netwerksite ooit over hem verzamelde. Daar heeft hij recht op, maar toch blijkt het een aartsmoeilijke klus. “Zuckerberg is niet van plan te plooien, maar hij zal moeten.”

GDPR, de Europese privacywetgeving die onze persoonlijke data beschermt, bestaat één jaar. Maar er is er nog veel werk aan de winkel. Dat bewijzen de mails tussen Ruben Verborgh en Facebook. “Ik haat Facebook niet, maar ik wilde wel eens weten of ik als Europese burger nu effectief gebruik kan maken van de rechten die we hebben gekregen.” Daarop deactiveerde de prof zijn eigen account en vroeg hij de sociale netwerksite alle informatie die ooit over hem werd verzameld, terug te geven.

Vijf maanden en tientallen vinnige, vaak komische mails later, heeft Verborgh nog niets in handen. Intussen is het mailverkeer wel al bij het management beland. “Zoals verwacht houdt Facebook me aan het lijntje. Het is heel duidelijk dat verwarring zaaien hun strategie is. Ze willen mensen die te veel vragen stellen, ontmoedigen.” Maar dat werkt niet bij Verborgh. “Ik blijf hen onder druk zetten. Mark Zuckerberg verspreidt leugens en dat kan niet.” Een volgende stap is de rechtbank. “Zowel de Belgische als de Ierse autoriteiten zijn er al mee bezig. Als Facebook niet plooit, zal de wet daar wel voor zorgen.”