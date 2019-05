BS Piramide zet de pet op tegen kanker

Leopoldsburg - Vrijdag 25 mei was het Petnetdag. Op deze dag, georganiseerd door Ketnet, zetten alle leerlingen van de kleuter- en lagere school van BS Piramide hun gepimpte pet de hele dag op. Zo lieten ze zien dat ze kinderen met kanker steunen.

Iedereen kon in de periode voordien een Ketnetpet kopen, maar dit was zeker geen verplichting. Om alle kinderen te kunnen laten meedoen op deze dag, organiseerde de leerlingenraad een heuse actie voor de hele school. Zo knutselde elke leerling zijn eigen coole pet. De kinderen waren allemaal erg enthousiast. De reden waarom deze actie de school zo nauw aan het hart ligt, is dat ze een jaar geleden geconfronteerd werd met de harde realiteit. Een leerling uit het tweede leerjaar overleed na een korte, hevige strijd tegen kanker. Op deze manier probeert de school alle kinderen die in dezelfde situatie zitten een hart onder de riem te steken.