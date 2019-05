Minstens 13 gewonden bij explosie in Lyon: politie verspreidt foto van verdachte

Bij een explosie in een voetgangerszone in de zuidoost-Franse Lyon zijn zeker tien mensen (licht)gewond geraakt, zo meldt de plaatselijke prefectuur. De politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. De Franse president Emmanuel Macron heeft het over een “aanslag”. De politie heeft intussen een foto verspreid van de dader.

De ontploffing vond plaats rond 17.30 uur in het centrum van de stad. Onder de dertien gewonden ook een meisje van acht jaar, aldus de Franse nieuwswebsite Le Progrès. Intussen is de antiterreursectie van het parket van Parijs op de zaak gezet.

De explosie in de rue Victor-Hugo, voor een vestiging van Brioche Dorée, zou veroorzaakt zijn door een bompakket, zo meldt het parket. Het pakket was volgens Franse media gevuld met spijkers, schroeven en bouten.

Intussen heeft de Franse politie een foto verspreid van een verdachte. Op de afbeelding is een man met een fiets te zien die een donkere zonnebril, een korte, lichte broek en donker kledingstuk met lange mouwen draagt. De politie deed een oproep aan getuigen die mogelijk nuttige informatie over de man hebben, om zich te melden.

“Straat vol schroeven”

Le Progrès kon al met een getuige spreken. “Ik woon boven Brioche Dorée. Plots hoorde ik een luide knal. Toen ik naar buiten keek, zag ik meerdere gewonden die hun toevlucht zochten in de apotheek. De straat lag vol schroeven.”

“Een indrukwekkende knal”, zegt ook de directeur van het aanpalende hotel. “Ik zag een angstige vrouw en een man die bloedde aan zijn been. Hij zocht zijn toevlucht in een kledingwinkel. Onze klanten stellen vragen, maar zijn niet bang.”

De omgeving is door de politie afgesloten. De ontmijningsdienst is ter plaatse. Iedereen die in de buurt woont, is geëvacueerd. Ook de gewonden werden intussen allemaal naar het ziekenhuis gebracht.

De Franse president Emmanuel Macron is ervan overtuigd dat de explosie een aanslag was. “Er is een aanslag gepleegd in Lyon”, zo liet Macron weten in een interview met de Youtube-ster Hugo Travers. “Het is niet aan mij om een balans op te maken, maar vooralsnog zijn er geen dodelijke slachtoffers.”

Ook Christophe Castaner, minister van Binnenlandse Zaken, reageerde al op Twitter:

Suite à l’explosion survenue à #Lyon, je viens d’adresser des consignes de vigilance à l’ensemble des préfets pour renforcer la sécurité des sites accueillant du public et des événements sportifs, culturels & cultuels.

Je suis la situation en lien avec @prefetrhone et le parquet. — Christophe Castaner (@CCastaner) 24 mei 2019

Optreden Ed Sheeran

Vrijdag-, zaterdag- en zondagavond stonden er in het Groupama Stadium in Lyon optredens gepland van de Britse popster Ed Sheeran. Die optredens - elke avond worden ruim 52.000 fans verwacht - gaan gewoon door, al zijn de veiligheidsmaatregelen wel verstrengd.

