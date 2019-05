Okra Grote-Heide bezoekt EuropeespParlement in Brussel

Grote-Heide

Overpelt - Okra Grote-Heide maakte zopas haar voorjaarsreis. Het werd een daguitstap naar het Europees parlement in Brussel.

Iedereen was goed op tijd aan de kerk zodat de autobus tijdig richting Brussel kon vertrekken. "Er was een tussenstop in Rotselaar waar we de benen even konden strekken om dan vervolgens naar Meise te rijden voor het middagmaal", zegt een van de deelnemers. "Na een heerlijke maaltijd reden we verder richting Brussel om voor de poort van het Europees Parlement afgezet te worden. Na een screening door de metaaldetector van onze materialen en onszelf mochten we het parlement binnen. Onze Nederlandse gids vertelde met veel enthousiasme waarvoor het parlement staat en wat hun bevoegdheid is. Gezien de grote zaal volledig werd omgebouwd voor de grote verkiezingsshow van aanstaande zondag, konden we enkel vanuit een tolkenkabinet toekijken op deze indrukwekkende zaal."

Om af te sluiten werd er nog een groepsfoto genomen bij de vlaggen van de 28 landen van het Europees Parlement.

Om dan veilig terug naar Pelt af te reizen na een geslaagde uitstap.