Hockeydoelvrouw Aisling D’Hooghe heeft MS: “Ik sport tot het niet meer kan”

Aisling D’Hooghe combineert niet alleen een professionele hockeycarrière met een fulltime ambt als schepen én een lief. Ze leeft ook met een donkere schaduw. Want Aisling heeft MS, en net woensdag is het in Vlaanderen Wereld MS-Dag. “Die ziekte bepaalt mij niet, ze verandert mijn persoonlijkheid niet.”