Mysterieuze ‘trein van felle lichtjes’ zichtbaar aan de hemel

In de nacht van vrijdag op zaterdag was in de lucht een bijzonder verschijnsel waarneembaar. Aan de hemel was een streep van tientallen lichtjes zichtbaar die op sterren leken. Vermoedelijk ging het om satellieten van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX, die vrijdag in een baan om de aarde zijn gebracht. Dat zegt ook weerman Frank Deboosere. “De heldere lichtpunten vannacht rond 1.00 uur aan de hemel zijn dus de Starlink-satellieten van SpaceX”, twitterde hij.

Het Nederlandse persagentschap ANP meldt dat in binnen- en buitenland mensen melding maken van het fenomeen dat zich rond 01.00 uur voordeed. De een vraagt zich af of het gaat om een “zwerm drones”, de ander zegt “alsof de intercity langskomt door de lucht”. De Nederlandse onderzoeker Marco Langbroek postte op zijn beurt op Twitter een spectaculair filmpje waarop duidelijk de “trein” van Starlink-satellieten te zien is.

Voor wie straks wakker is en het diep in de schermering nog eens wil proberen: passage rond 4:10 NL tijd van het Starlink satelliet "treintje": pic.twitter.com/ZUEdVlfiWy — Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) May 25, 2019

Het project van het bedrijf van ondernemer Elon Musk, met de naam Starlink, is bedoeld om een verbinding voor snel internet op aarde en op termijn ook in de ruimte te realiseren. Daarvoor zijn honderden satellieten nodig, waarvan de eerste zestig de ruimte zijn ingeschoten.