Genk praat dit weekend met Storck, maar houdt Mazzu achter de hand

“We hebben vier kandidaten om Philippe Clement op te volgen”, luidt de officiële versie van KRC Genk. Duidelijk is echter dat de Duitser Bernd Storck (56) in poleposition ligt, met nog één belangrijke concurrent aan de andere kant van de weegschaal. En dat is volgens onze informatie niet Ivan Leko, maar wel Charleroi-coach Felice Mazzu. Hij wordt met rust gelaten tot na de Europese barragematch Antwerp-Charleroi van zondag.