Thomas Buffel kondigt afscheid aan

Thomas Buffel (38) kondigt vandaag na 22 jaar het einde aan van zijn indrukwekkende carrière. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag. Na maanden piekeren krijgt Thomas Buffel eindelijk over zijn lippen dat hij ermee stopt. De teller stopt op 762 wedstrijden. Een beslissing die misschien evident lijkt, maar dat allerminst was. “Mentaal draai ik nog steeds wat cirkeltjes”, geeft hij toe in de krant.

Dit seizoen drong bij Buffel naar eigen zeggen steeds nadrukkelijker het idee door om zijn schoenen aan de haak te hangen. Maar wat brengt de toekomst nu zijn carrière erop zit? “Mijn inbox loopt vol met reacties om T1 of T2 te worden bij Genk”, grijnst Buffel. “Er polste al een club voor een rol als assistent-coach en speler. Blijkbaar is dat populair tegenwoordig. Maar misschien kom ik beter even tot rust. Als er nu een aanbieding voorbijkomt, zal het een héél goeie moeten zijn. Dan ligt het verhaal als analist iets meer voor de hand. Op die manier heb ik iets meer tijd om mij voor te bereiden op een trainerscarrière, door veel matchen te bekijken, een beetje zoals Gert Verheyen. Ik krijg ook een pak extra-sportieve aanbiedingen uit de bedrijfswereld. Een headhunter contacteerde me zelfs om ergens sportief directeur te worden. Ik zal moeten filteren en het juiste moment kiezen.”

Buffel was jarenlang de sterkhouder van KRC Genk, maar kwam het voorbije seizoen voor Zulte Waregem uit.