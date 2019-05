Hubo Limburg United is met een enorme stunt aan de play-offs begonnen. De troepen van coach Lynch gingen vrijdagavond met 84-86 winnen in Charleroi, na een knotsgekke slotfase. Als United zondag thuis wint, plaatst het zich voor de halve finale. Bij verlies volgt dinsdag een derde en beslissendematch in Charleroi.