“Als ik de zaak rationaal bekijk, gun ik Philippe Clement deze overgang, hij heeft die zelf afgedwongen. Emotioneel, ben ik ontgoocheld.” Dat is in een notendop de reactie van Genk-voorzitter Peter Croonen. “De opvolger van Clement moet iemand zijn die geen schrik heeft en die past bij het DNA van onze club”, kijkt sportief directeur Dimitri de Condé al naar de toekomst. “Momenteel praten we met een viertal coaches maar die lijst kan nog langer worden.” De trainerswissel in zeven vragen.