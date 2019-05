Telenet Giants Antwerp opent play-offs zinderend en boekt elfde opeenvolgende zege

Play-off time? No problem voor Telenet Giants Antwerp! De Sinjoren openden de kwartfinale van de play-offs op indrukwekkende wijze versus Kangoeroes Mechelen en gaan dus heerlijk op hun elan van in de reguliere fase verder. De beste ploeg van de competitie verzilverde de poleposition onmiddellijk en boekte een elfde opeenvolgende overwinning.

“Scherp aan de play-offs beginnen stond op onze bucketlist,” knipoogde kersvers MVP Paris Lee, met 16 punten en 9 rebounds één van de uitblinkers van een weer collectief imponerend Telenet Giants Antwerp. Als de selectie van coach Roel Moors maandagavond in de Mechelse Winketkaai weer juicht is een stek in de halve finale al een feit. Als Kangoeroes Mechelen in de eigen Winketkaai stunt wordt er op woensdag 27 mei een belle in de Lotto Arena betwist.

“We hadden altijd de controle en vooral het ritme over de partij en dat was in de eerste partij van de play-offs enorm belangrijk,” zei Tyler Kalinoski. “Van onderschatting tegen Kangoeroes Mechelen was dan ook geen sprake. We zitten in de goede flow, brachten vanavond bevestiging en moeten nu vooral op ons elan verder gaan. We zijn fysiek en mentaal top. Gezond blijven en op zoek gaan naar die tweede overwinning maandag in Kangoeroes Mechelen is nu de boodschap. Doen we dat, gunnen we ons zelf enkele dagen meer rust. Na een slopend seizoen zou dat een leuke extra zijn, aldus nog Tyler Kalinoski.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Voor ons moet niets en mag alles,” zei coach Paul Vervaeck van Kangoeroes Mechelen voor de partij. Onder dat motto gingen de Maneblussers dan ook van start. Door toedoen van Kwan Cheatham bleef Kangoeroes dan ook tot 12-8 verdienstelijk in de partij. Paris Lee en Vic Sanders waren de inspirators van de Antwerpse versnelling. Tegen de zwakke Mechelse verdediging dropten de Giants in de eerste helft maar liefst 7 op 10 driepunters. Ondanks gemiste vrijworpen namen de Sinjoren in een sfeervolle Lotto Arena na het eerste kwart dan ook simpel afstand. Paris Lee was de uitblinker in een sterk collectief Telenet Giants Antwerp dat via scores van maar liefst tien spelers in de eerste twee kwarts de score verder uitdiepte naar een 55-39 bonus halfweg.

Tyler Kalinoski bleef schitteren en dit zowel defensief, aanvallend en in de rebound. Hij kreeg steun van een alerte Dave Dudzinski en een sterke verdedigende Vic Sanders. Van 62-44 ging het snel en na een momentum van Vic Sanders naar een maximale 71-49 Antwerpse voorsprong. Elf spelers kwamen in actie bij de Giants en allemaal kwamen ze ook tot scoren. Maar liefst vijf kwamen tevens in de dubbele cijfer: Naast Paris Lee, ook Vic Sanders (10 punten, 7 rebounds), een weer dunkende Ismael Bako (11 punten, 4 rebounds), Tyler Kalinoski (15 punten, 5 rebounds) en ook kapitein Dave Dudzinski (15 punten, 5 rebounds). Na drie kwarts en een 77-55 tussenstand ging het in een overbodig slotkwart en ondanks wat schuchter tegenwerk van Kangoeroes Mechelen dan ook naar 84-62 en naar een 94-62 Antwerpse overwinning. “We waren soms een beetje te laks. Ik zal de volgende dagen mijn selectie dan ook op scherp houden,” waarschuwde coach Roel Moors terecht.

Telenet Giants Antwerp-Kangoeroes Mechelen 94-72

Telenet Giants Antwerp: Lee 16, Tate 3, Vanwijn 10, Sanders 10, Bleienbergh 2, Schoepen 5, Bako 11, Dudzinski 11, Kalinoski 15, Donkor 8, Kingsley 8

Kangoeroes Mechelen: Kanda 4 , Cheatham 15, Barton ,8 Bogaerts 0, Oveneke 9, Love 15, Iarochevitch 5, Olah 11, Creppy 3, Kok 2

Kwarts: 34-22, 21-17, 22-16, 17-17

Foto: Rudy DECLERCK

Oostende stuurt Okapi met een vijftiger naar Aalst

Wat een overtuigende overwinning van Oostende waarvan voor het eerst dit seizoen alle kernspelers gezond en dus speelklaar waren. Oostende leidde 37 van de 40 minuten tegen Okapi Aalstar, won met 114-64 en leidt nu met 1-0.

Voor het eerst dit seizoen kon coach Gjergja met een volledig fitte spelerskern roteren. Dat hebben de Oost-Vlamingen o^p een verschrikkelijke manier ondervonden. Zachary en co namen de eerste minuten voor hun rekening maar Angola (21 punten, 5 rebounds en 2 assists) ontnam hen meteen alle hoop op een stuntzege. Van 2-7 swingden de Oostendenaars via 13-7 naar 30-15. De titelverdedigers smulden likkebaardend van de Okapi’s. Zo klom het verschil naar een twintiger (Mwema, 40-19), een dertiger (Fieler, 59-28) en bruusk zelfs al na 23’23” naar een veertiger (73-32, Thompson). De twaalf Oostendenaars scoorden allemaal, zes zelfs in dubbele cijfers. De assist-balans spteekt voor zich: 29-9. Uiteindelijk plofte Djurisic de fantastische vijftiger op het bord.

“Dit is het verschil tussen een ploeg die tracht een playoff-match te winnen en een team dat wil het kampioenschap winnen”, merkte coach Tony Van den Bosch (Okapi Aalstar) op. “Maar we geven niet op. Dit seizoen wonnen we ook al een paar keer met één punt nadat we enkele dagen eerder een veertiger slikten.”

OOSTENDE: (46 op 68 waarvan 11 op 21 driepunters, 11 op 13 vrijworpen, 18 fouten) ANGOLA 14-7, DJORDJEVIC 5-2, THOMPSON 4-6, KESTELOOT 0-6, FIELER 5-6, TJ Williams 5-7, Lambrecht 0-8, Lasisi 2-10, Schwartz 2-0, Mwema 3-0, Desiron 4-0, Djurisic 12-6.

OKAPI AALSTAR: (22 op 62 waarvan 8 op 20 driepunters, 12 op 19 vrijworpen, 16 fouten) SMITH 0-7, JONATHAN WILLIAMS 5-11, GEUKENS 2-0, VAN DER MARS 4-0, ZACHARY 6-2, Casero 0-5, Amis 3-3, Buysse 5-3, Diggs 3-4, Dierickx 0-1.

KWARTS: 30-15, 26-13, 29-22, 29-19.

Ook Limburg United en Brussels winnen

Brian Lynch won met Limburg United na een prangende slotfase met 84-86 bij zijn ex-ploeg Charleroi. Bezoeker Khaliq Spicer werd met 22 punten topschutter. De Karolo’s moeten zondagnamiddag de zege pakken in Hasselt om in de running te blijven.

In de vierde partij zette Brussels thuis Bergen opzij met 75-61. Ivica Radic maakte 15 punten voor de thuisploeg, twee minder dan bezoeker Mike Smith. Zondagnamiddag volgt de tweede match in Henegouwen.

Kwartfinales play-offs (best of three)

Zondag

15.00 Okapi Aalstar-Oostende

15.00 Limburg United-Charleroi

15.30 Bergen-Brussel

Maandag

20.00 Kangoeroes Mechelen-Telenet Giants

Dinsdag (eventueel)

20.30 Oostende-Okapi Aalstar

20.30 Charleroi-Limburg United

20.30 Brussels-Bergen

Woensdag (eventueel)

20.00 Telenet Giants Antwerp-Kangoeroes Mechelen

Kalender play-offs

Halve finale 1 (best of three): 30 mei, 1 en eventueel 3 juni

Halve finale 2 (best of three): 31 mei, 2 en eventueel 4 juni

Finale play-offs (best of five): 7, 9, 11 en eventueel 13 en 15 juni