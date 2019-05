Kinderen beleven tuinplezier met Loois Jerommeke

Tessenderlo - Sinds vorig jaar heeft compostmeesterwerking ‘Loois Jerommeke’ een terrein ter beschikking op Gettendonk in Hulst. Alle kinderen die dit schooljaar de compostmeesters op bezoek kregen in hun klas, werden uitgenodigd om op woensdagnamiddag 21 mei tuinierplezier te komen beleven op dat terrein. De activiteiten vielen zeer in de smaak bij het jonge volkje.

Onder de deskundige leiding van compostmeesters Henri Geboors, Rita Verwimp en Mia Goos mochten de kinderen zaaien en planten in leuke, gloednieuwe ‘vierkantemetertuintjes’. Er werd heel aandachtig geluisterd en toegewijd gewerkt. Hoe diep moeten de zaadjes? Hoe ver van mekaar? Wanneer mag je gieten en wanneer is het beter te besproeien? Ook de begeleidende (groot)ouders leerden een en ander bij. Dat je van de vergeten groente ‘oudewijvenkool’ ofte ‘eeuwig moes’ vele jaren lang kunt blijven oogsten bijvoorbeeld.

In een tuin horen niet alleen planten maar ook dieren thuis natuurlijk. Met wat hulp kon elke kleine tuinier een vogelvoederhuisje in mekaar timmeren. Op het einde van de namiddag mochten de fraaie bouwwerkjes als trofeeën mee naar huis. Maar eerst was er nog wat tijd voor een traktatie en verstoppertje spelen. Alle deelnemertjes lieten horen er een volgende keer weer bij te willen zijn: het mooiste bewijs dat leerrijke initiatieven heel leuk kunnen zijn. Een pluim op de hoed van de gedreven vrijwilligersploeg.

Op zondag 26 mei konden de volwassenen op hun beurt hun licht komen opsteken bij Jerommeke, de expert in composteren en ecologisch tuinieren.