Herk-de-Stad -

De brandweer van Herk-de-Stad kwam met de ladderwagen naar de Sint-Martinuskerk van Herk-de-Stad. Een lei van het dak was losgekomen en dreigde te vallen. Het is dit weekend net kermis in Herk-centrum, waarvoor veel volk aan de kramen aan de kerk wordt verwacht. Een bezoeker van een terras had de los liggende lei opgemerkt.