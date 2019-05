Jumbo-Visma wint Hammer Climb voor Lotto Soudal, Remco Evenepoel en Deceuninck-Quick Step pas zevende

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma heeft de Hammer Climb gewonnen van de Hammer Series in het Noorse Stavanger. Mike Teunissen kwam bij de slotklim als eerste boven, behaalde daarmee dubbele punten en zorgde voor het winnende puntenaantal van 1065. Lotto Soudal (928 punten) moest genoegen nemen met de tweede plek, Bora-hansgrohe volgde met 869 op de derde plaats. Deceuninck-Quick Step, met Remco Evenepoel, werd zevende met 419 punten.

De beklimming van de Grisabakken stond op het parcours van 8,9 kilometer en moest tien keer worden gereden. Bora-hansgrohe met Oscar Gatto en Sam Bennet deden in het begin goede zaken. Later kwam ook Lotto Soudal met Tim Wellens bovendrijven. Een sterk einde van Jumbo-Visma zorgde voor de winst. Voor de laatste klim had de Nederlandse ploeg nog een achterstand van 24 punten op Lotto Soudal.

It's @JumboVismaRoad who win the @hammerstavanger Climb with @MikeTeunissen finishing the job on the last lap. Teunissen's amazing sprint to victory:

Time: 31”

Avg Speed: 22.3km/h

Max Speed: 30.1km/h

Avg Power: 910W

Max Power: 1100W

Avg Cadence: 81rpm #HammerSeries pic.twitter.com/UfRDp9laDP — Hammer Series (@HammerSeries) 24 mei 2019

De Hammer Climb is een van de disciplines van de Hammer Series, waar niet de individuele prestaties maar die van de ploeg centraal staan. Zaterdag is de Hammer Sprint, waar op een vlak parcours elke ronde punten zijn te verdienen. Zondag is de afsluitende ploegentijdrit ofwel de Hammer Chase.