Valérie Courtois: een reis rond de wereld met de 28 jarige Bilzense

Vorige week maakte Valérie Courtois bekend dat ze een punt zet achter haar volleybalcarrière. “Het is nu tijd voor fase twee van mijn leven. Ik ga reizen en de wereld verder verkennen”, ontvouwde ze haar toekomstplannen. Wij trokken naar haar ouderlijke huis om te weten te komen welke nieuwe horizonten de voormalige libero van Budowlani Lódz, Dresdener SC en Stade Français Paris Saint Cloud exact wil verkennen. Daarnaast maakten we van de gelegenheid gebruik om samen met de afgezwaaide Yellow Tiger een trip down memory lane te maken. Kortom, gesp je vast voor een reis rond de wereld met de 28-jarige Bilzense.

Valérie Courtois in Bilzen aantreffen: het is geen sinecure. Als ze al in het land is, leeft ze in Gent. De stad waar ze eveneens haar master bio-ingenieur heeft behaald. “De komende weken ben ik zogezegd ...