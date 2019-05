Al twee jaar vermist, nu pas ontdekt: zoon in de cel voor gijzeling van 82-jarige moeder

Een 47-jarige man uit Bredene zit in de cel op verdenking van de gijzeling van zijn vermiste moeder. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Van de 82-jarige vrouw ontbreekt al sinds midden 2017 elk spoor, maar dat werd pas recent ontdekt.

De bal ging eigenlijk pas vorig weekend aan het rollen, toen in de handel en wandel van F.P. verdachte zaken werden vastgesteld. Zijn moeder Solange Hennaert bleek al sinds midden 2017 geen teken van leven meer te geven. Volgens het parket is er ook geen duidelijkheid wanneer de 82-jarige vrouw uit Bredene voor het laatst gezien zou zijn.

Bepaalde elementen in het onderzoek wijzen erop dat haar zoon meer zou weten. De man werd ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van gijzeling, informaticabedrog en oplichting. De Brugse raadkamer oordeelde vrijdagochtend dat hij minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven. Het gerechtelijk onderzoek moet uitwijzen hoe de vork precies in de steel zit.

In ieder geval werd vrijdag op vraag van het parket een opsporingsbericht verspreid. De vermiste vrouw is klein van gestalte, mager gebouwd en heeft grijs haar. Iedereen die Solange Hennaert sinds midden 2017 gezien heeft of weet waar ze verblijft, kan contact opnemen met de speurders op het nummer 0800-30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.