Mandana opent uniek woonzorgcentrum in Waterschei

Genk -

In het woonzorgcentrum Mandana aan de Stalenstraat in Waterschei (Genk) zijn vier nieuwbouwhuizen officieel geopend. Ze zijn nog niet bewoond maar bieden wel plaats aan in totaal 64 verschillende gasten. Veelal ouderen met dementie of psychische problemen kunnen er terecht. Eerder al waren twee huizen geopend. Daarin wonen 32 senioren.