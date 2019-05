ROYALS. Wat is er aan de hand met de vingers van Kate Middleton? En maak kennis met prinses ‘Mignonette’

Vreemde vingers, gerecycleerde outfits en multifunctionele juwelen: wij zetten alle nieuwtjes en roddels uit adellijke kringen van de voorbije week op een rij.

Kate Middleton, ook bekend als de hertogin van Cambridge, is de elegantie zelve. Maar ondanks het feit dat ze keurige pakjes, onder meer in ‘Legally Blonde’-roze, in haar garderobe heeft, werkt ze een look ook zo onopvallend mogelijk af met… pleisters rond haar vingers. De meest recente foto waarop een van de huidkleurige pleisters te zien is rond haar rechterduim, is er een die gemaakt werd tijdens de Chelsea Flower Show. De brunette heeft spreekwoordelijke groene vingers en ontwierp zelf een landschapstuin voor het evenement. Misschien was ze iets te enthousiast in de weer met de snoeischaar tijdens dat proces?

Foto: Photo News

Flashback naar november, toen de hertogin een drietal dagen een cirkelvormige pleister op haar rechtermiddelvinger had. In 2016 werd ze in februari en augustus gesignaleerd met een pleister, respectievelijk rond haar rechterduim en linkerwijsvinger. Op Twitter wordt er druk gespeculeerd over de mogelijke oorzaak. Kleine wondjes door het vele tuinieren komen het vaakst ter sprake, maar fans houden ook rekening met krabben of beetjes van huisdieren of ongelukjes in de keuken. Er wordt ook een suggestie gedaan dat de mama van drie misschien beter een voorbeeld neemt aan de Queen, die voor het vele handjes schudden gewoon handschoenen draagt.

Kate Middleton opteert tegenwoordig ook al eens voor een culotte met sneakers van het betaalbare merk Superega eronder Foto: Photo News

Koningin in de supermarkt

Koningin Elizabeth heeft zich deze week trouwens een keertje laten zien in de supermarkt. Ze bezocht een pop-upstore van Sainsbury’s in Londen en leerde er over de moderne technieken om te betalen. Zo maakte ze kennis met de selfservicekassa, waarbij klanten producten kunnen scannen met hun telefoon. De Queen vond het naar eigen zeggen “heel interessant”, maar vroeg zich wel al lachend af of mensen op deze manier “niet kunnen valsspelen”. Het was de eerste keer sinds 2016 dat de 93-jarige vorstin zich liet zien in een supermarkt. Drie jaar geleden bezocht ze er een met haar zoon prins Charles in het dorp Poundbury.

Schattige bijnaam

Om nog even terug te keren naar het bezoek aan de Chelsea Flower Show: prins William onthulde er de bijnaam van prinses Charlotte. Zij wordt thuis vaak aangesproken met ‘Mignonette’, gebaseerd op het Franse woord ‘mignon’ dat letterlijk vertaald ‘schattig’ betekent.

Prinses Mignonette, beter bekend als prinses Charlotte Foto: Photo News

Topoutfits van de week

De mooiste outfit van de week? Daar is de Nederlandse koningin Máxima alweer verantwoordelijk voor. Zij droeg een heel kleurrijke jurk van Saloni Lodha tijdens een bezoek aan het Duitse Werder op dinsdagavond. De creatie was al eerder te zien bij de koningin in 2018, tijdens de opening van het One Young World-congres, en tijdens de Nieuwjaarsontvangst in februari dit jaar.

Foto: Photo News

Ook de Britse prinses Eugenie viel deze week op in een blauwe zomerjurk met zilverkleurige accenten van Peter Pilotto en pumps van Valentino… De reden? Ze droeg woensdag twee keer dezelfde creatie om naar twee verschillende evenementen te gaan, terwijl het voor de meeste royals gebruikelijk is om tussen twee aangelegenheden van outfit te veranderen. Maar dat vond het nichtje van prins Harry en prins William duidelijk overbodig. Op haar planning stond eerst het tuinfeest van Buckingham Palace, gevolgd door een speech op de Londense Animal Ball Art Show.

Foto: REUTERS

Een schitterende metamorfose

Je altijd al afgevraagd wat er gebeurt met juwelen waarop royals uitgekeken zijn? Neen, er is geen kans dat ze die aan jou doneren. In een nieuwe video van het Britse hof wordt getoond hoe een prachtige tiara, gedragen door prinses Louise, kleindochter van koningin Victoria, eigenlijk een multifunctioneel sieraad is. Het accessoire verandert met behulp van een speciale schroevendraaier in een schitterende halsketting.