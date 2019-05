Genenbos

Lummen - De zesdejaars van Domino Genenbos trokken naar het Xperilab in Beringen.

Op donderdag 23 mei mochten de leerlingen van het 6de leerjaar van Domino Genenbos op bezoek in het Xperilab. Het project van Xperilab is om jongeren warm te maken voor de wetenschap. Bovendien kunnen leerlingen hier beschikken over materialen die ze in de klas niet hebben. In kleine groepjes moesten de kinderen allerlei dingen observeren, testen en afleiden i.vm biologie, fysica en technologie.