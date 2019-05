Dieven 'vergeten' even camera tijdens inbraak in Hasseltse zaak

Hasselt -

Bij een inbraak in de Hasseltse vijverspeciaalzaak Vosvijvers in de Putvennestraat, lopen de twee inbrekers, vermoedelijk een man en een vrouw, opvallend in beeld door de zaak. “Ze hadden duidelijk niet in de gaten dat ze gefilmd werden”, zegt Laura Janssens die samen met haar tante Ineke de zaak uitbaat.