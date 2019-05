Wie is Francis Wanten?

Francis Wanten, de huidige voorzitter van Voka Limburg, begon zijn carrière in de zaak van wijlen zijn vader Jean in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt), toen nog een handel in meststoffen, kolen, stookolie en veevoeder. Ludwig Verduyn van De Rijkste Belgen raamt zijn vermogen ondertussen op 82,8 miljoen euro.

In 1986 nam Francis Wanten het bedrijf van zijn vader - aanvankelijk samen met zijn broer - over. Dat was de wieg van het latere Comfort Energy, de verdeler van stookolie met hoofdkwartier in Hasselt ...