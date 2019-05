TREND. Ook slippers kunnen modieus zijn

Een short, vrolijk topje en een paar slippers. Meer heb je op zomerse dagen niet nodig om te genieten van het zonnetje. Wil je jouw outfit een beetje opsmukken? Kies dan voor een opvallend paar slippers, want ook je voeten kunnen de trendsetters van het seizoen zijn. Een overzicht.

Badmeesterslippers

De logocultuur blijft ook in 2019 overeind en dat is niet alleen te zien aan sweaters en (peperdure) sokken. Ook slippers moeten eraan geloven en worden voorzien van grote merknamen en emblemen én dat kan alleen als je ze combineert met een andere trend: de badmeesterslipper, of een brede rubberen band over de bovenzijde van je voet, is helemaal terug.

1. Gucci - 450 euro bij De Bijenkorf 2. Superdry - 29,99 euro bij A.S.Adventure 3. G-Star Raw - 39,95 euro bij G-Star Raw 4. Moncler - 155 euro bij Farfetch.

De watersandaal

Het ene jaar wil niemand ze dragen, de andere keer lopen we er storm voor. De watersandaal of ‘jelly’ mag in 2019 weer uit de kast komen om onze voeten te beschermen tegen schelpjes, stenen en kiezeltjes als we het water ingaan. Kies voor een hippe kleur of, als je het subtiel wil houden, voor een transparant exemplaar.

1. Rucanor - 16,95 euro bij Sport & Casuals 2. Méduse - 20 euro bij Sarenza 3. Crocs - 39,99 euro bij Zalando

Lederen slippers

De tijd dat slippers alleen uit rubber bestonden, ligt al eventjes achter ons. Tegenwoordig kan je slippers ook combineren met een culotte of lange jurk zonder dat het er ‘te casual’ uitziet. Kies voor een lederen exemplaar, eventueel versierd met een print of steentjes, en dans comfortabel en elegant de nacht in.

1. Prada - 590 euro bij Net-a-porter 2. Zara - 29,95 euro bij Zara 3. Hampton Bays - 65,95 euro bij Torfs.

Vang de teen

De klassieke slipper, met een bevestiging tussen de dikke teen en de daaropvolgende en dat verbonden door twee riempjes, kennen we allemaal. Maar ontwerpers zijn druk in de weer geweest met het bedenken van alternatieven die ook nog eens aan je voeten blijven zitten. Zo heb je de slipper waarbij de grote teen vastgehouden wordt of de opvallende knoop of bloem die tussen de tenen zorgt voor de nodige versteviging.

1. Zara - 39,95 euro bij Zara 2. Mango - 39,99 euro bij De Bijenkorf 3. Birki’s - 69 euro bij Sarenza

Go big or...

Het is simpel: stop de slipper niet langer weg en trek de aandacht naar je voeten toe. Kies voor een opvallende kleur of ga voor een exemplaar dat rijkelijk versierd werd met steentjes, pluimen, kwastjes of pompons. Het beste van dat alles? Je kan alle bovenvermelde ingrediënten gewoon in een paar schoenen combineren.