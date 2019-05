Petnetdag in basisschool De Wissel in Opitter

Opitter

Bree - In basisschool De Wissel Opitter kwamen vrijdag vele kinderen met een pet op het hoofd naar school.

In Vlaanderen krijgen jaarlijks bijna 40.000 mensen te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn er bijna 110 per dag of bijna 5 per uur, 7 dagen op 7, 24 uur op 24. Kanker is alomtegenwoordig. In elke klas is er dus wel een leerling die kanker van dichtbij meemaakt. Met de actie 'De Pet op tegen Kanker' willen we kanker bij kinderen en op school bespreekbaar maken. Sommige klassen hebben deze week hier extra rond gewerkt. Met het geld dat er ingezameld wordt en met de verkoop van de Petpakketten over het ganse land, organiseren ze deze zomer opnieuw een vakantiekamp voor kinderen met kanker.