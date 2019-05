Arsène Wenger is klaar voor “nieuwe rol in voetbalwereld”

Sinds zijn afscheid bij Arsenal vorige zomer is het stil rond Arsène Wenger, maar dat betekent niet dat de 69-jarige Fransman klaar is met de voetbalwereld. “Jullie zullen me nog in het voetbal aan het werk zien. Of dat als coach zal zijn, weet ik niet”, vertelde Wenger vrijdag in een interview aan de Britse openbare omroep BBC.

Bij zijn afscheid vertelde Wenger dat hij snel weer bij een nieuwe club aan de slag zou zijn. “Ik dacht dat ik snel bij een andere club coach zou zijn, maar uiteindelijk geniet ik ervan wat afstand te nemen. Nu sta ik op een kruispunt: ik ben er zeker van dat jullie me nog in het voetbal aan het werk zullen zien. Deze sport is nog steeds mijn passie.” Of dat als coach zal zijn, liet de Fransman voor de eerste keer in het midden.

Wenger besliste vorige zomer om na 22 jaar op te stappen bij Arsenal. De Fransman coachte de Londense club sinds 1996. Onder het bewind van ‘Le Professeur’ werd Arsenal drie keer kampioen: in 1998, 2002 en 2004. Hij won ook zeven keer de FA Cup, voor het laatst in 2017. Het werd een afscheid in mineur, want door het uitblijven van belangrijke prijzen was er al langer kritiek en bovendien greep de club in zijn laatste seizoen met een zesde plaats naast de Champions League. “Ik mis de Premier League en vooral Arsenal, want aan die club heb ik mijn hart verloren”, bekende hij. “Ik heb 22 jaar van mijn leven aan Arsenal gegeven. Elke minuut daarvan stond in het teken van de club, die voor altijd de mijne zal zijn.”