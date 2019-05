Chauffeur na horrorcrash op E313: “Ik heb een goede engelbewaarder”

Diepenbeek -

Eén dag na zijn horrorcrash op de E313 in Diepenbeek, waarbij zijn wagen over de kop ging na een botsing met een truck, bekomt Vincent Artoos (31) thuis in Heist-op-den-Berg. “Sinds ik de videobeelden heb gezien, besef ik pas hoeveel geluk ik heb gehad”, zegt Vincent, die aan de crash alleen wat “stijve benen” overhoudt.