Mick Schumacher, de zoon van Michael, heeft de eerste F2-race in Monaco in een chaos herdoopt. Bij een te optimistische aanval raakte de piste geblokkeerd aan Rascasse, waardoor de race werd stilgelegd.

Schumacher Jr. (20) had zich bij zijn eerste optreden in Monaco als vierde gekwalificeerd en dat was best goed. Met een slechte start verloor hij een plaats, maar dat maakte hij goed met een gedecideerde ...