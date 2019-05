Dames van Markant bezoeken Teseum en Belgisch Centrum voor Blindegeleidehonden

Beringen - De dames van Markant Beringen brachten een bezoek aan het Teseum in Tongeren. Onder de huidige basiliek liggen restanten van liefst zeven kerken. Drie meter onder de grond vertellen eeuwenoude stenen het verhaal van de stad, haar bewoners en de kerk. Dit verhaal begon 2000 jaar geleden bij de Romeinse heersers en wordt vandaag nog steeds geschreven.

De dames van Markant werden na de lunch verwacht in het Belgisch Centrum voor Blindengeleidehonden. Hoe de honden worden klaargestoomd tot begeleider van blinden en slechtzienden en met welke moeilijkheden die mensen dagelijks geconfronteerd worden, werd besproken.

Het centrum kan overleven dank zij de vele giften en het inzamelen van plastic dopjes die ze verkopen aan een plastic verwerkingsbedrijf. Mensen kunnen plastic dopjes afgeven in heel wat scholen en winkels in de buurt.