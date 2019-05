Schaakclubs van Pelt sluiten het schaakseizoen af

Overpelt - Eerst even knallen tijdens het Open Rapid schaaktoernooi van Pelt en dan meteen naar de prijsuitreiking van de thuiscompetities.

Beide Peltse clubs hebben een gezamenlijke prijsuitreiking georganiseerd in OC De Peel. De voorzitter van Pelter Pion liet eerst alle kampioenen van externe competities in een PowerPointpresentatie passeren. In totaal hebben de schakers (jong en oud) van Pelt 25 titels behaald, individueel en in groepsverband. Zo hebben zij de titels van Vlaamse kampioenen, Belgische kampioenen en Limburgse kampioenen veroverd. Als kers op de taart hebben Pelt 1 en Pelt 2 de kampioenentitel van Limburg behaald in de eerste en in de tweede afdeling.

Tijdens de prijsuitreiking die volgde was duidelijk te zien dat de jeugd niet onderdoet voor de volwassenen. Zij pakten de eerste plaatsen in de B-reeks en lieten zien dat zij klaar staan voor de A-reeks volgend seizoen.

De kampioenen Neerpelter SK – A reeks: 1. Piet Theuwissen, 2. Pavel Englicky, 3. Elias Theuwissen, beste vrouw: Juliette Sleurs. Neerpelter SK – B reeks: 1. Quinten Huysmans, 2. Martin Mernier, 3. Jef van Eester, beste meisje 1. Maura Kuijpers, 2. Luca-Zsofia Eijkenboom, beste vrouw: Heidi van Leuken. Jeugdkampioenschap jongens: 1. Sander Jansen, 2. Quinten Huysmans, 3. Martin Mernier, jeugdkampioenschap meisjes: 1. Maura Kuijpers, 2. Luca-Zsofia Eijkenboom, 3. Sarie Kuijpers.

De kampioenen Pelter Pion – A reeks: 1. Rudi Gijbels, 2. Jonas Nielandt, 3. Guido Jannis, B reeks: 1.Leonard Groffils, 2. Raf Groffils, 3. Brent Jeurissen.