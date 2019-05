Olivier Verheyen is de winnaar van 9de Open Rapid van Pelt

Overpelt - Zaterdag 18 mei is recordaantal deelnemers (39) in OC De Peel aangemeld voor jaarlijkse afsluiter van het Peltse schaakseizoen.

Niet alleen Peltse volwassen toppers, maar ook Peltse topjeugdspelers waren in grote getallen aanwezig. En zij oogsten de lof van vele aanwezigen. De resultaten spreken voor zichzelf. De eerste plaats was voor Olivier Verheyen (Pelter Pion), tweede plaats voor Reyes Quesada Yunior (Houthalen-Oost), derde plaats voor FM Roel Hamblok (Pelter Pion). Beste jeugdspeler was Matei Govoreanu (Westerlo), beste vrouw was Maura Kuijpers (NeerpelterSK), beste speler boven 1800 ELO was Robert Schuermans (Deurne), onder 1800 ELO Martin Mernier (NeerpeterSK), onder 1500 ELO Quinten Huysmans (Neerpelter SK). Ieder vooraf aangemelde speler ging naar huis met een klein aandenken en de organisatie hoopt iedereen terug te zien op de volgende, de tiende editie van dit Rapid evenement. De volledige uitslag is te vinden op de website van Koninklijke Belgische schaakbond: https://www.frbe-kbsb.be/sites/manager/GestionSWAR/SwarResults/726/190518-002a41b8-%7Bb0a3004f-9cad-4bf2-904a-5bbcdeee5a24%7D.html