Vijf leuke zomerbars in onze Vlaamse steden

Daar is de zon, samen met aangename temperaturen. Dat betekent dat er in Vlaanderen weer tal van gezellige zomerbars openen. Een overzicht van de leukste waar je nu of heel binnenkort al terechtkunt.

Ipanema, Hasselt

Hier geniet je van alles waar je in de zomer naar verlangt: cocktails, barbecue, zwoele beats,... En dat alles vanuit een ligbed of het zwembad. ’s Avonds waan je je in een tropische loungeclub. Zo zie je maar dat je niet helemaal naar het strand op Ibiza hoeft te reizen.

Waar? Trichterheideweg

Wanneer? Open vanaf 23 mei. Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En bij temperaturen boven de 20 graden, ook op woensdag. Vanaf 14 uur.

www.ipanema-hasselt.be

Frunch, Brussel

Niet echt een bar, eerder een mini foodtruckfestival met telkens drie trucks die originele gerechten aanbieden. Eten en aperitieven doe je hier in een bruisende omgeving en op de tonen van zomerse muziek, live aangeleverd door de dj van dienst.

Waar? Place Royale 11

Wanneer? Elke vrijdagmiddag vanaf 17 mei tot 30 augustus. Telkens van 12 tot 14.30 uur.

www.frunch.brussels

The Night, Brugge

Op het programma voor de nieuwe editie van deze zomerbar: tal van activiteiten, een uitgebreide eet- en drankenkaart en een terras met loungezitjes om tot in de vroege uurtjes in te blijven zitten.

Waar? Tillegemstraat 55, 8200 Brugge

Wanneer? Vanaf 13 juni tot 22 augustus. Elke dag van 15 tot 4 uur. Gesloten op maandag.

www.zomerbarthenight.com

Bar Bricolage, Gent

Deze bar buiten het toeristische centrum van Gent plant een groots openingsweekend op 14 en 15 juni. Wat er allemaal staat te gebeuren is nog een verrassing, maar de organisatoren garanderen “een samenkomen in onze tuin met vrienden, geliefden en (on)bekenden.”

Waar? Chinastraat 1

Wanneer? Vanaf 14 juni tot eind september. Donderdag t.e.m. maandag vanaf 16 u. Op zondag vanaf 10 u. Gesloten op dinsdag en woensdag.

Jardim, Antwerpen

Heel binnenkort kun je in Antwerpen naar de terugkerende zomerbar Jardim, die dit jaar helemaal aangekleed is als een urban jungle. Staat wegdromen op een eiland - het eilandje, in dit geval - op je lijstje, dan kun je hier terecht. Cocktails, finger food en zomerse muziek incluis.

Waar? Scheldekaai 28

Wanneer? Opent op 30 mei. Van dinsdag tot zondag vanaf 16 uur. Gesloten bij slecht weer.

www.jardim-antwerp.be