Hasselt -

De Hasselt Urban Trail krijgt er nog een bijzondere locatie bij. De gloednieuwe studio van TV Limburg. Momenteel zit TVL nog aan de Via Media in Hasselt, maar begin juni verhuist TVL naar de Herkenrodesingel, in hetzelfde gebouw als Het Belang van Limburg. En die nieuwe locatie kan u zelf al lopend of wandelen bezoeken tijdens de Urban Trail.