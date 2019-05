Johann Leten: "Het gaat niet goed met de Limburgse economie"

De neerwaartse spiraal die sinds januari 2018 is gestart in onze conjunctuurbarometer heeft in april 2019 opnieuw een knik gekregen. Het einde van deze dalende trend is dus nog niet in zicht. Nochtans klimt de bouwsector terug uit een dalletje en scoren ook toerisme en export nog steeds goed. Ook de starters blijven in Limburg nog steeds als paddenstoelen uit de grond schieten. “De prioriteiten in ons verkiezingsmemorandum vormen alvast een hefboom om mee het tij te keren”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.