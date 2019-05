STEUN VOOR POKOT-NOMADEN IN KENYA

Overpelt - Rotaryclub Neerpelt-Dommelvallei steunt al jaren de Pokot-nomaden in Kenya. In deze regio is er door de klimaatverandering veel droogte en hebben mens en vee het moeilijk om te overleven.

Door Rotaryclub Neerpelt-Dommelvallei werd in dit gebied een geitenproject opgestart: nomadenfamilies die door de droogte en veesterfte alles verloren hebben, krijgen 10 geiten om opnieuw van start te kunnen gaan met de opbouw van een kleine kudde. Zo hebben zij melk en kunnen zij in hun levensonderhoud voorzien. Ook werd een groot waterreservoir aangelegd voor de opvang van de sporadische regens en hierdoor kan men het uitblijven van een regenseizoen overbruggen.

In april 2019 werd door de club een schoolklasje gebouwd voor een 50-tal kinderen, in een gebied waar het grootste deel van de mensen ongeletterd is. Kortom, een sprankel hoop vanuit Neerpelt. Op de foto's: clubleden Patrick Berben uit Neerpelt en Lode Op de Beeck uit Eksel, bij het waterreservoir en het klasje.