Amnesty International sluit schrijfactie Djalali in schoonheid af

Kiewit & Kiewit-Heide

Hasselt - Amnesty International Hasselt heeft in het eerste semester van 2019 gefocust op schrijfacties voor professor Djalali. In totaal waren er 6 activiteiten. De schrijfactie werd (voorlopig) afgesloten op vrijdag 17 mei.

Dokter Ahmadreza Djalali zit al 3 jaar onterecht in de cel in Iran. Hij is ter dood veroordeeld; hij is zwaar ziek maar krijgt geen adequate behandeling.

Amnestygroep Hasselt had het plan opgevat om alle schrijfacties van het 1ste semester van dit jaar te wijden aan de case-Djalali. Er werden op 6 verschillende plaatsen activiteiten georganiseerd. De (voorlopig) laatste schrijfactie vond plaats in de school Kindsheid Jesu. Tijdens de speeltijd van 13 tot 13.50 uur konden de leerlingen aan de Amnestystand de petitie tekenen en eveneens een steunkaartje schrijven voor de echtgenote van professor Djalali. Op minder dan een uur tijd werden maar liefst 108 handtekeningen verzameld en 61 kaartjes geschreven. De leerlingen waren zeer enthousiast en gedreven om aan de actie mee te doen.

Op de 6 locaties samen werden in de eerste 5 maanden van 2019 in totaal 1639 handtekeningen verzameld en 273 steunkaartjes geschreven; alles samen geeft dat 1912!

De petities worden overgemaakt aan het secretariaat in Brussel; zij sturen de petities van àlle groepen naar de Iraanse autoriteiten. Amnestygroep Hasselt stuurt de kaartjes naar Vida Mehrannia, die met haar 2 kinderen in Stockholm woont.

De leden van Amnesty International Hasselt zijn heel erg onder de indruk van dit geweldige resultaat en zijn erg dankbaar voor de bereidwillige medewerking van zoveel instanties en de enthousiaste inzet van iedereen die heeft geschreven. Bovendien zal er een Amnesty-studentengroep opgericht worden aan de UHasselt, en is er een nieuwe locatie ontdekt nl Humaniora Kindsheid Jesu.

Wie wil meewerken aan dergelijke en andere acties, kan contact opnemen via www.amnesty-hasselt.be of via www.facebook.com/AmnestyHasselt