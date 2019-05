DEBAT. Wie doet het met wie na 26 mei?

Mogen we na 26 mei opnieuw een Zweedse coalitie verwachten in de Vlaamse regering? Die vraag zorgde voor wat commotie tijdens het Vlaamse lijsttrekkersdebat van Het Belang van Limburg en TV Limburg. “Mijnheer Vandeput, u bent blijkbaar bang dat wij doen wat u in Hasselt heeft gedaan”, reageerde Lode Ceyssens (CD&V).