De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft vorige week donderdag een vermoedelijke dief kunnen oppakken na een achtervolging. De man had twee gestolen gsm-toestellen en een portefeuille bij.

De politie LRH kreeg donderdag 16 mei een melding binnen van een diefstal in Hasselt. De verdachte had ingebroken in een lichte vrachtwagen, maar sloeg op de vlucht toen hij werd betrapt door getuigen ...